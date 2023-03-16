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Политика

Украинский вертолет Ми-8 сбит российскими ВС в Запорожской области

Украинский вертолет Ми-8 сбит российскими ВС в Запорожской области

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Российские подразделения уничтожили в ДНР за прошедшие сутки три радиолокационные станции зенитных ракетных систем С-300 и три склада боеприпасов ВСУ. Также стало известно, что в Запорожской области обезврежена украинская диверсионно-разведывательная группа. Еще там в воздушном бою сбит украинский вертолет Ми-8.

Потери противника на всех направлениях составили более 550 солдат и офицеров. Уничтожено много военной техники ВСУ, в том числе самоходные установки "Акация" и "Гвоздика", артиллерийские системы М777, самоходные гаубицы Krab и Paladin, а также две боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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