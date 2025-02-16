Новости мира: военно-морские учения более чем 30 государств стартовали в Индонезии

В Индонезии состоялся старт военно-морских учений "Комодо-2025". В мероприятии принимают участие более 30 государств, в том числе Россия, США и Китай. Корабли российского флота прибыли на Бали 15 февраля. Тренировочные маневры направлены на повышение уровня безопасности, укрепление взаимодействия между странами и отработку совместных действий. Российские экипажи заранее прошли подготовительный этап, включая тренировки по противовоздушной обороне и пополнению запасов воды и топлива в Южно-Китайском море.

Между тем 48 человек погибли в результате обрушения на золотодобывающей шахте на западе Мали. Поиски жертв все еще продолжаются. Подобные происшествия для региона не редкость, так как там отмечается высокий уровень незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

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