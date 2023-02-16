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16 февраля, 22:15

Политика

ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ЛНР

ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ЛНР

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Российские военные взяли все основные высоты в районе Артемовска. ВСУ могут потерять единственную дорогу, по которой они снабжают свои подразделения в том районе.

Для подвоза боеприпасов остался лишь небольшой коридор. Об этом заявили власти Донецкой Народной Республики.

Российские военные прорвали оборону украинских войск в Луганской Народной Республике. Это кадры разбитого опорного пункта ВСУ. Боевики оставляли свои позиции в спешке, бросая оружие и боеприпасы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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