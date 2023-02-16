США подали бы в суд на Херша, если бы не были виновны в ЧП на "Северных потоках" – Иванов

Власти США подали бы судебный иск о клевете на журналиста Херша, если бы не были причастны к инциденту в Балтийском море с "Северными потоками". Такое мнение высказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Он добавил, что считает логичной версию произошедшего, изложенную в статье американского журналиста, и назвал произошедшее с трубопроводами терактом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.