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16 февраля, 22:15

Политика

США подали бы в суд на Херша, если бы не были виновны в ЧП на "Северных потоках" – Иванов

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Власти США подали бы судебный иск о клевете на журналиста Херша, если бы не были причастны к инциденту в Балтийском море с "Северными потоками". Такое мнение высказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Он добавил, что считает логичной версию произошедшего, изложенную в статье американского журналиста, и назвал произошедшее с трубопроводами терактом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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