Новости часа: 101 военнослужащий РФ вернулся с подконтрольной Киеву территории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 Февраля после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Отказ от турникетов позволил пассажирам наземного транспорта сэкономить до 25 минут в пути. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Американский боец Джефф Монсон принял решение отказаться от гражданства США. Об этом сообщает РИА Новости.