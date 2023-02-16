Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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16 февраля, 19:45

Политика

Новости часа: 101 военнослужащий РФ вернулся с подконтрольной Киеву территории

Новости часа: 101 военнослужащий РФ вернулся с подконтрольной Киеву территории

В МО РФ сообщили о возвращении 101 военного из украинского плена

Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами

Новости часа: ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Петровском районе Донецка

Новости часа: Собянин назвал плюсы обновленных турникетов в метро и МЦК для пассажиров

ПВО РФ за сутки сбила 20 беспилотников и 4 снаряда HIMARS

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 и 20 беспилотников в зоне СВО

ВС РФ разрушили крупный склад с боеприпасами ВСУ в районе поселка Верхнекаменское в ДНР

В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

Новости часа: ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда из тяжелой артиллерии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 Февраля после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Отказ от турникетов позволил пассажирам наземного транспорта сэкономить до 25 минут в пути. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Американский боец Джефф Монсон принял решение отказаться от гражданства США. Об этом сообщает РИА Новости.

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