16 февраля, 19:45Политика
Новости часа: 101 военнослужащий РФ вернулся с подконтрольной Киеву территории
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 Февраля после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
Отказ от турникетов позволил пассажирам наземного транспорта сэкономить до 25 минут в пути. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Американский боец Джефф Монсон принял решение отказаться от гражданства США. Об этом сообщает РИА Новости.