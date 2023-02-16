Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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Политика

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 и 20 беспилотников в зоне СВО

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 и 20 беспилотников в зоне СВО

ВС РФ разрушили крупный склад с боеприпасами ВСУ в районе поселка Верхнекаменское в ДНР

В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

Новости часа: ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда из тяжелой артиллерии

Китай призвал провести расследование после подрывов "Северных потоков"

ВСУ могут потерять единственную дорогу снабжения подразделений в Артемовске

Похожий на аэростат объект заметили в небе над Киевом и Днепропетровском

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Российский комплекс "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные сообщили о кадровом составе мобилизованных ВСУ в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, 20 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

Принят закон о защите русского языка от чрезмерного заимствования иностранных слов. Об этом заявила Госдума.

В Красносельском районе начали заселять первый дом по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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