Новости часа: ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 и 20 беспилотников в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, 20 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

Принят закон о защите русского языка от чрезмерного заимствования иностранных слов. Об этом заявила Госдума.

В Красносельском районе начали заселять первый дом по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.