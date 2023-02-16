В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

Росгвардейцы обнаружили очередные свидетельства руководящей роли США в дестабилизации восточных районов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID).

В документах, которые оказались в руках бойцов спецназа в ЛНР, указаны подробные инструкции для организации работы по дискредитации Российской Федерации в глазах местного населения. Эта деятельность велась, в том числе, путем распространения печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине.

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