Китай призвал провести расследование после подрывов "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков" вызвал тревогу за транснациональную инфраструктуру. Об этом заявили в МИД Китая. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул необходимость проведения объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее американский журналист и правозащитник Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на "Северных потоках". По версии автора, операцию провели ВМС США, а для установки бомб использовали подлодки.

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