Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

Китай призвал провести расследование после подрывов "Северных потоков"

Китай призвал провести расследование после подрывов "Северных потоков"

ВСУ могут потерять единственную дорогу снабжения подразделений в Артемовске

Похожий на аэростат объект заметили в небе над Киевом и Днепропетровском

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Российский комплекс "Корнет" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные сообщили о кадровом составе мобилизованных ВСУ в зоне СВО

Российская ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ и перехватила 8 снарядов РСЗО HIMARS 15 февраля

Новости часа: электричество появилось в Троицком в ЛНР спустя почти 10 месяцев

Новости часа: США планируют выделить Украине еще 9,9 млрд долларов

ВСУ вновь обстреляли Донецк

Подрыв "Северных потоков" вызвал тревогу за транснациональную инфраструктуру. Об этом заявили в МИД Китая. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул необходимость проведения объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее американский журналист и правозащитник Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на "Северных потоках". По версии автора, операцию провели ВМС США, а для установки бомб использовали подлодки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика