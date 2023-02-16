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Политика

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск нужен для того, чтобы парализовать украинскую армию. По его словам, в городе находятся 40–50 тысяч украинских военных, Киев вынужден постоянно отправлять резервы.

Также бизнесмен заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле. При этом он пояснил, что на точную дату окружения населенного пункта могут повлиять поставки новых видов западных вооружений украинской армии.

Ранее власти ДНР заявляли, что российские силы перерезали три из четырех основных путей снабжения украинских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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