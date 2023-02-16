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Политика

Российская ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ и перехватила 8 снарядов РСЗО HIMARS 15 февраля

Российская ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ и перехватила 8 снарядов РСЗО HIMARS 15 февраля

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В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников и перехватила восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS 15 февраля. Стало известно, что российские войска уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении.

Также военные РФ продолжили наступление на донецком направлении, где уничтожили гаубицу "Мста-Б" и артиллерийскую систему М777 производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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