Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников и перехватила восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS 15 февраля. Стало известно, что российские войска уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении.

Также военные РФ продолжили наступление на донецком направлении, где уничтожили гаубицу "Мста-Б" и артиллерийскую систему М777 производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.