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16 января, 16:30

Политика

Джо Байден попрощался с американцами из Овального кабинета

Джо Байден попрощался с американцами из Овального кабинета

Джо Байден выступил с прощальным обращением к гражданам США

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Джо Байден обратился к американской нации с прощальной речью из Овального кабинета. Уходящий президент подвел итоги своей работы, похвалил администрацию и назвал ее достижения фундаментальными для будущего США. Среди успехов он отметил сделку по Газе и укрепление Украины и НАТО.

Байден также раскритиковал олигархов, заявив, что их влияние угрожает демократии, правам и свободам. Он призвал пересмотреть конституцию, чтобы обеспечить ответственность для будущих президентов, и упрекнул прессу за дезинформацию.

Тем временем США готовятся к инаугурации Дональда Трампа, которая обещает быть насыщенной. На церемонии ожидают техногигантов, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Программа включает митинг, фейерверк и ужин. Переезд команды Трампа в Белый дом уже начался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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