Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 13:30

Политика

Джо Байден выступил с прощальным обращением к гражданам США

Джо Байден выступил с прощальным обращением к гражданам США

Новости мира: Израиль обстрелял Газу после соглашения о прекращении огня

СМИ сообщили о переквалификации военных ВСУ

В ГД предложили увеличить штрафы для водителей тихоходного транспорта

Новости мира: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

ВС РФ нанесли удар по украинским объектам ВПК

Более 20 российских военнослужащих освободили из украинского плена благодаря переговорам

В США ослабили санкции в отношении восьми российских банков и одной страховой компании

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе

США частично разрешили операции с рядом российских банков

Действующий лидер США Джо Байден обратился к нации с прощальным обращением. В своем выступлении он заявил, что благодаря нему произошла мирная передача власти избранному президенту Дональду Трампу. Он добавил, что оставляет республиканцу страну, способную добиться успеха.

Байден также отметил, что в США растет власть сверхбогатых. По его словам, это угрожает демократии, основным правам и свободам, а также честным шансам для каждого продвинуться вперед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика