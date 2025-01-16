Джо Байден выступил с прощальным обращением к гражданам США

Действующий лидер США Джо Байден обратился к нации с прощальным обращением. В своем выступлении он заявил, что благодаря нему произошла мирная передача власти избранному президенту Дональду Трампу. Он добавил, что оставляет республиканцу страну, способную добиться успеха.

Байден также отметил, что в США растет власть сверхбогатых. По его словам, это угрожает демократии, основным правам и свободам, а также честным шансам для каждого продвинуться вперед.

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