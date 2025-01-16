Новости мира: Израиль обстрелял Газу после соглашения о прекращении огня

Израиль после достижения соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в Газе обстрелял анклав. Удары пришлись на лагерь перемещенных палестинцев, рынок и дома. По данным СМИ, не менее 12 человек погибли. Когда соглашение о прекращении огня вступит в силу, 19 января, его первый этап продлится 42 дня.

Разрушительные пожары не прекращаются в аргентинской Патагонии. В городе Эпуен сгорели более 30 домов. Огонь спускается в населенные пункты с холмов. При сильном ветре он движется быстро. Гидрантов и воды на всех не хватает. Местные жители вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в пункт временного размещения.

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