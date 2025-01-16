СМИ сообщили о переквалификации военных ВСУ

СМИ сообщили, что командование ВСУ переводит техников и механиков из авиации и ПВО в сухопутные и десантно-штурмовые войска. Военный обозреватель Виктор Литовкин объясняет это тем, что на Украине практически нет военных самолетов.

Между тем в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ стоят на фоне истребителей и отказываются идти на фронт в качестве пехотинцев. Другие сдаются в плен на фронте.

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