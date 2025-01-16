Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 11:30

Политика

СМИ сообщили о переквалификации военных ВСУ

СМИ сообщили о переквалификации военных ВСУ

В ГД предложили увеличить штрафы для водителей тихоходного транспорта

Новости мира: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

ВС РФ нанесли удар по украинским объектам ВПК

Более 20 российских военнослужащих освободили из украинского плена благодаря переговорам

В США ослабили санкции в отношении восьми российских банков и одной страховой компании

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе

США частично разрешили операции с рядом российских банков

Освобожденные из украинского плена военные возвращаются в Россию

Москвичи рассказали о своем отношении к бодипозитиву

СМИ сообщили, что командование ВСУ переводит техников и механиков из авиации и ПВО в сухопутные и десантно-штурмовые войска. Военный обозреватель Виктор Литовкин объясняет это тем, что на Украине практически нет военных самолетов.

Между тем в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ стоят на фоне истребителей и отказываются идти на фронт в качестве пехотинцев. Другие сдаются в плен на фронте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика