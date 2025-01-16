16 января, 07:15Политика
В США ослабили санкции в отношении восьми российских банков и одной страховой компании
Российские банки вновь смогут проводить финансовые операции с США. Такое решение приняли в Вашингтоне. Там заявили о смягчении санкций в отношении восьми кредитных организаций и одной страховой компании в РФ.
По мнению многих экспертов, речь о потеплении отношений между Россией и США и возможном прекращении экономической борьбы пока не идет. Решение американского Минфина объясняют желанием закупать российские нефть и газ.
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