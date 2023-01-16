Российские войска продолжают уничтожать военную технику ВСУ. Военные РФ уничтожили украинский склад с вооружением в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также на краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап. Это произошло в районе села Серебрянка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



