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Новости

16 января, 18:00

Политика

Новости часа: в Ясиноватой и Горловке отказались от крещенских купаний из-за атак ВСУ

Новости часа: в Ясиноватой и Горловке отказались от крещенских купаний из-за атак ВСУ

Пункт приема и размещения эвакуированных жителей Соледара организовали в Шахтерске

Новости часа: в Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара

Эксперт рассказал, как можно помешать работе РСЗО на Украине

ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

В Минобороны России показали работу военных врачей в зоне СВО

В Оклахоме заявили, что не хотят проводить тренировки военных ВСУ на своей территории

Военные РФ приступили к исследованию катакомб Соледара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Ясиноватой и Горловке отказались от крещенских купаний из-за атак ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки.

Москва выделила более 800 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств, рассказал Сергей Собянин.

Урожай зерна РФ в 2022 году вырос на 26,7%, до 153,83 миллиона тонн в чистом весе. Таковы данные Росстата.

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