Новости часа: в Ясиноватой и Горловке отказались от крещенских купаний из-за атак ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Ясиноватой и Горловке отказались от крещенских купаний из-за атак ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки.

Москва выделила более 800 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств, рассказал Сергей Собянин.

Урожай зерна РФ в 2022 году вырос на 26,7%, до 153,83 миллиона тонн в чистом весе. Таковы данные Росстата.