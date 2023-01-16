Пункт приема и размещения эвакуированных жителей Соледара организовали в Шахтерске

В Шахтерске организовали пункт приема эвакуированных жителей Соледара. Сотрудники администрации города и МЧС ДНР помогают разместить их.

Людей привозят автобусами из ближайших населенных пунктов. Среди тех, кто приехал из Соледара, есть и бывшие сотрудники госслужбы Украины, которые хотят продолжить работу в МЧС ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил быстрее рассмотреть возможность выплаты единовременной материальной помощи всем эвакуированным в пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.