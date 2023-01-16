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Новости

16 января, 15:30

Политика

Новости часа: в Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара

Новости часа: в Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара

Эксперт рассказал, как можно помешать работе РСЗО на Украине

ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара. Об этом заявили в МЧС ДНР.

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов HIMARS и "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мрачная и дождливая погода ожидает москвичей на Крещение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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