Новости часа: в Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара. Об этом заявили в МЧС ДНР.

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов HIMARS и "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мрачная и дождливая погода ожидает москвичей на Крещение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.