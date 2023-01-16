Эксперт рассказал, как можно помешать работе РСЗО на Украине

Руководитель информагентства News Front Константин Кнырик рассказал, как можно помешать работе украинских РСЗО. Эксперт также объяснил, насколько быстро бойцы ВСУ смогут научиться обращаться с танком Abrams, которые поставляют США на Украину.

ВСУ обстреляли Донецк 16 января. Удар пришелся по жилому району города. Как сообщили в региональном МЧС, под обломками торгового центра, в который попал снаряд, могут находиться люди. Донецские спасатели продолжают разбор завалов после обстрела. По официальным данным, два человека погибли, еще четверо пострадали.

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