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Политика

Эксперт рассказал, как можно помешать работе РСЗО на Украине

Эксперт рассказал, как можно помешать работе РСЗО на Украине

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Руководитель информагентства News Front Константин Кнырик рассказал, как можно помешать работе украинских РСЗО. Эксперт также объяснил, насколько быстро бойцы ВСУ смогут научиться обращаться с танком Abrams, которые поставляют США на Украину.

ВСУ обстреляли Донецк 16 января. Удар пришелся по жилому району города. Как сообщили в региональном МЧС, под обломками торгового центра, в который попал снаряд, могут находиться люди. Донецские спасатели продолжают разбор завалов после обстрела. По официальным данным, два человека погибли, еще четверо пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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