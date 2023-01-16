В Минобороны России показали работу военных врачей в зоне СВО

Российские военные врачи оказывают помощь не только раненым солдатам и офицерам, но и гражданским, которые оказались в зоне проведения СВО. По их словам, трудиться приходится круглые сутки, так как раненые могут поступить в любой момент.

По данным Минобороны, российские войска продолжают наступление. За минувшие сутки противник потерял более 80 солдат, два танка и несколько боевых машин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.