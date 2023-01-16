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В Минобороны России показали работу военных врачей в зоне СВО

В Минобороны России показали работу военных врачей в зоне СВО

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Российские военные врачи оказывают помощь не только раненым солдатам и офицерам, но и гражданским, которые оказались в зоне проведения СВО. По их словам, трудиться приходится круглые сутки, так как раненые могут поступить в любой момент.

По данным Минобороны, российские войска продолжают наступление. За минувшие сутки противник потерял более 80 солдат, два танка и несколько боевых машин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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