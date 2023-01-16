В Оклахоме заявили, что не хотят проводить тренировки военных ВСУ на своей территории

Власти американского штата Оклахома заявили, что не хотят проводить тренировки неопытных военных ВСУ на своей территории. Там украинские военнослужащие должны были учиться использовать системы ПВО Patriot.

Однако все же есть страны, которые готовы принять военных ВСУ. Например, в Испании примут более 220 украинских военных. Солдатам хотят дать базовую боевую подготовку и научить пользоваться зенитной системой Hawk. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.