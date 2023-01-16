В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска – СМИ

Американская газета Washington Post заявила, что Киев должен сделать выбор – удерживать Артемовск или отступить из города, чтобы сохранить войска. Как отмечает издание, затяжные бои на этом направлении могут вымотать украинскую армию.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. На подходе 70 тысяч обученных солдат, которые должны вернуться с западных полигонов с танками, бронемашинами и РСЗО. Поэтому некоторые западные партнеры предложили сдать территорию в Донбассе, чтобы ударить позже по Запорожью.

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