ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

На донецком направлении российские войска продвинулись в направлении северных окраин города Артемовска и железнодорожной станции Соль. На других направлениях – купянском, краснолиманском и южно-донецком – подразделения успешно отбили атаки ВСУ.

У Константиновки в ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня ВСУ. В Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.