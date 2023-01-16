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Политика

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

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На донецком направлении российские войска продвинулись в направлении северных окраин города Артемовска и железнодорожной станции Соль. На других направлениях – купянском, краснолиманском и южно-донецком – подразделения успешно отбили атаки ВСУ.

У Константиновки в ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня ВСУ. В Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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