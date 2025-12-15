Новости мира: жители Гааги провели акцию против массовой иммиграции

В Гааге прошла мирная демонстрация против массовой иммиграции. Участники акции призвали власти Нидерландов ставить на первое место интересы граждан, решать вопросы с жильем и регулировать расходы на жизнь.

Япония впервые с 1973 года в новом году может лишиться панд. Последние панды-близнецы из токийского зоопарка должны вернуться в Китай в январе. Это связано с охлаждением дипломатических отношений.

