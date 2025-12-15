Российские военнослужащие взяли под контроль поселок Песчаное в Днепропетровской области. Ранее также был освобожден населенный пункт Варваровка в Запорожской области.

В результате боев уничтожены живая сила противника, более 12 единиц техники и свыше 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга". Как сообщили в Минобороны, освобождение Варваровки является этапом завершения зачистки восточного берега реки Гайчур.

