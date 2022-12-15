Новости последнего часа: в МО РФ заявили, что до 97% раненых возвращают в строй

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 97% российских военных возвращаются в строй после ранений, полученных в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минстрой назвал продление льготной ипотеки и расширение семейной оптимальным решением.

Ситуация с гриппом в Москве непростая, но пик заболеваемости пройден. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева.

