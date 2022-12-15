Российские войска взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР. Военный эксперт прокомментировал, насколько это действие важно для продвижения войск РФ.

Также военный специалист рассказал об американских "умных" бомбах. США планировали передать Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы трансформируются в "умные" бомбы. Такие снаряды будут поражать российские позиции с высокой точностью. Об этом ранее писала газета Washington Post.

Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО – в эфире телеканала Москва 24.