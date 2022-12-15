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Минобороны РФ показало работу гаубиц армейского корпуса ЛНР

Минобороны РФ показало работу гаубиц армейского корпуса ЛНР

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Российские войска отбили атаки противника на купянском и краснолиманском направлениях. Удар наносила в том числе артиллерия. Минобороны показало, как работают расчеты установок Д-20 армейского корпуса ЛНР.

Эти гаубицы калибром 152 миллиметра поражают пункты управления ВСУ и долговременные огневые точки. Данное оружие бьет также по украинской технике, артиллерийским и минометным батареям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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