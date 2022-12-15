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Политика

Российские артиллеристы нанесли упреждающий удар по ВСУ на лисичанском направлении

Российские артиллеристы нанесли упреждающий удар по ВСУ на лисичанском направлении

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Российские артиллеристы нанесли упреждающий удар по украинским подразделениям, которые собирались атаковать позиции РФ на лисичанском направлении. По скоплению живой силы и техники противника отработали гаубицами.

Подразделения РФ для поражения наземных целей активно используют мобильные зенитные установки. Они смонтированы на грузовиках, чтобы после серии выстрелов на открытой местности могли быстро покинуть позицию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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