Российские войска взяли под контроль основную часть поселка Водяное в ДНР

На донецком направлении российские войска взяли под контроль основную часть поселка Водяное. Стало известно, что под Краматорском был поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман".

Также уничтожен склад боеприпасов, где хранились до двух тысяч снарядов к РСЗО "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Другой склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был уничтожен в Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.