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Политика

Российские войска взяли под контроль основную часть поселка Водяное в ДНР

Российские войска взяли под контроль основную часть поселка Водяное в ДНР

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На донецком направлении российские войска взяли под контроль основную часть поселка Водяное. Стало известно, что под Краматорском был поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман".

Также уничтожен склад боеприпасов, где хранились до двух тысяч снарядов к РСЗО "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Другой склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был уничтожен в Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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