Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Состоялся первый за несколько лет разговор Путина и Шольца

Песков назвал важным то, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

Эксперт рассказал, как повлияют протесты в Абхазии на импорт мандаринов

Путин и Шольц созвонились впервые за два года

Около 8 тысяч российских туристов находятся в Абхазии

Путин и Шольц провели обмен мнениями по ситуации на Украине

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Эксперт рассказал, почему протесты не влияют на отдых российских туристов в Абхазии

Власти Абхазии решили отозвать проект об инвестсоглашении с РФ из-за протестов

Состоялся первый за несколько лет телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Главной темой стал конфликт на Украине. В Кремле отметили, что звонок был сделан по инициативе Берлина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение было детальным и откровенным.

Количество спасенных пациентов с инфарктами в столице за последние 10 лет увеличилось вдвое, рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что таких результатов добились благодаря созданию единой инфарктной сети из 19-ти сосудистых центров. Это позволило организовать эффективную систему маршрутизации пациентов.

Температура в столичном регионе сейчас сильно колеблется. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в ночное время. Комплекс городского хозяйства Москвы просит автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Об этих и других новостях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
политикамэр МосквыгородмедицинаобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика