Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Состоялся первый за несколько лет телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Главной темой стал конфликт на Украине. В Кремле отметили, что звонок был сделан по инициативе Берлина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение было детальным и откровенным.



Количество спасенных пациентов с инфарктами в столице за последние 10 лет увеличилось вдвое, рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что таких результатов добились благодаря созданию единой инфарктной сети из 19-ти сосудистых центров. Это позволило организовать эффективную систему маршрутизации пациентов.

Температура в столичном регионе сейчас сильно колеблется. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в ночное время. Комплекс городского хозяйства Москвы просит автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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