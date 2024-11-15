15 ноября, 21:00Политика
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы
Состоялся первый за несколько лет телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Главной темой стал конфликт на Украине. В Кремле отметили, что звонок был сделан по инициативе Берлина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение было детальным и откровенным.
Количество спасенных пациентов с инфарктами в столице за последние 10 лет увеличилось вдвое, рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что таких результатов добились благодаря созданию единой инфарктной сети из 19-ти сосудистых центров. Это позволило организовать эффективную систему маршрутизации пациентов.
Температура в столичном регионе сейчас сильно колеблется. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в ночное время. Комплекс городского хозяйства Москвы просит автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Об этих и других новостях – в сюжете телеканала Москва 24.