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15 ноября, 18:15

Политика

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

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МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что туристам, которые уже находятся там, нужно проявлять максимальную осторожность.

Между тем в Ассоциации туроператоров сообщили, что 95% отдыхающих находятся в других городах, а потому запросов на досрочное прекращение отдыха нет.

В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого документа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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