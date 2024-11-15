Власти Абхазии решили отозвать проект об инвестсоглашении с РФ из-за протестов

Власти Абхазии отзывают из парламента документ о ратификации соглашения с Россией по инвестициям. Такое решение принято для стабилизации ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба администрации абхазского президента Аслана Бжании.

Тем временем оппозиция взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий. Они требуют отставки президента. По данным Минздрава республики, число пострадавших в результате беспорядков увеличилось до 9 человек.