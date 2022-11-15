Новости часа: Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Китай будет придерживаться объективной и справедливой позиции по Украине. Такое заявление сделал глава МИД КНР.

Вывоз жителей Херсонской области продолжается. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Участок трассы М-12 в обход Владимира будет открыт 13 декабря. Об открытии рассказали в компании "Автодор".