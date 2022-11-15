Политолог прокомментировал выступление Лаврова на саммите G20

Россия на саммите "Большой двадцатки" предложила начать свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии. Помимо этого, РФ также предложила отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на мероприятии.

Политолог прокомментировал выступление главы российского МИД на саммите G20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.