Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:45

Политика

Политолог прокомментировал выступление Лаврова на саммите G20

Политолог прокомментировал выступление Лаврова на саммите G20

РФ предложила отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов

Политологи оценили встречу президентов Турции и США на саммите G20

ВС РФ продолжают наступление в ДНР

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с продлением зерновой сделки

Лавров опроверг информацию о подготовке США переговоров между РФ и Украиной

Новости часа: Песков заявил о нежелании Украины идти на переговоры с РФ

Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармацевтических рынков

Новости часа: высота сугробов в Москве к выходным достигнет 10–15 сантиметров

Взрыв прогремел в Мелитополе

Россия на саммите "Большой двадцатки" предложила начать свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии. Помимо этого, РФ также предложила отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на мероприятии.

Политолог прокомментировал выступление главы российского МИД на саммите G20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика