Политологи оценили встречу президентов Турции и США на саммите G20

Президенты Турции и США встретились на саммите G20. Лидеры двух стран обсудили торговое сотрудничество, вопросы безопасности и продление зерновой сделки. Политологи оценили эту встречу как критическую.

В ходе переговоров Джо Байден еще раз выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с атакой в Стамбуле и заявил о поддержке союзника по НАТО. Ранее Турция не принимала соболезнования США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.