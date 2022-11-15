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Политика

Политологи оценили встречу президентов Турции и США на саммите G20

Политологи оценили встречу президентов Турции и США на саммите G20

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РФ на саммите G20 призвала к свободному диалогу между поставщиками и потребителями энергии

Президенты Турции и США встретились на саммите G20. Лидеры двух стран обсудили торговое сотрудничество, вопросы безопасности и продление зерновой сделки. Политологи оценили эту встречу как критическую.

В ходе переговоров Джо Байден еще раз выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с атакой в Стамбуле и заявил о поддержке союзника по НАТО. Ранее Турция не принимала соболезнования США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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