Новости часа: Песков заявил о нежелании Украины идти на переговоры с РФ

РФ настояла на том, чтобы в декларации G20 была фраза, что позиции по ситуации на Украине различаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вооруженные силы РФ сорвали украинскую атаку на Купянском направлении, проинформировали в Минобороны РФ.

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