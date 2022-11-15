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Политика

Новости часа: Песков заявил о нежелании Украины идти на переговоры с РФ

Новости часа: Песков заявил о нежелании Украины идти на переговоры с РФ

Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармацевтических рынков

Новости часа: высота сугробов в Москве к выходным достигнет 10–15 сантиметров

Взрыв прогремел в Мелитополе

Новости часа: температура воздуха в Москве может опуститься до -14 градусов в выходные

РФ на саммите G20 призвала к свободному диалогу между поставщиками и потребителями энергии

Лавров дал пресс-конференцию в рамках саммита G20

Лавров встретится с генсеком ООН на саммите G20

Президенты Турции и США встретились на саммите G20

Новости часа: движение по Крымскому мосту будет приостановлено 16 ноября

РФ настояла на том, чтобы в декларации G20 была фраза, что позиции по ситуации на Украине различаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вооруженные силы РФ сорвали украинскую атаку на Купянском направлении, проинформировали в Минобороны РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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