Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Политика

Первая сессия саммита G20 началась на Бали

Первая сессия саммита G20 началась на Бали

ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро

Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор

В Индонезии стартовал саммит G20

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР в ночь на 15 ноября

ВС РФ отразили несколько атак ВСУ в ЛНР – Минобороны

Новости часа: МАГАТЭ в ближайшие недели проверит несколько АЭС на Украине

Новости часа: Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

Визовый центр Италии с 15 ноября перестанет принимать небиометрические загранпаспорта

Новости часа: РФ ввела санкции против 100 граждан Канады

Первая сессия саммита G20 началась на острове Бали. Она посвящена вопросам продовольственной и энергетической безопасности. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участники отказались от совместного фото. Против выступили представители ЕС и США. По мнению китайской газеты Global Times, Запад приехал с намерением "поссориться" и, таким образом, перенести политическую конфронтацию на площадку саммита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика