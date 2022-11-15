Первая сессия саммита G20 началась на Бали

Первая сессия саммита G20 началась на острове Бали. Она посвящена вопросам продовольственной и энергетической безопасности. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участники отказались от совместного фото. Против выступили представители ЕС и США. По мнению китайской газеты Global Times, Запад приехал с намерением "поссориться" и, таким образом, перенести политическую конфронтацию на площадку саммита.

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