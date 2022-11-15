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Политика

ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро

ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро

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Накануне в Брюсселе обсудили военную помощь Украине. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европа потратила на вооружение для ВСУ не менее восьми миллиардов евро.

Это, видимо, стало ответом на упреки Киева в недостаточном финансировании в сравнении с объемом, предоставляемым со стороны США.

Ранее Россия направила странам-участницам НАТО ноту из-за поставок вооружения. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины, станут законной для РФ целью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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