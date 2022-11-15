ВС РФ отразили несколько атак ВСУ в ЛНР – Минобороны

Российские войска отбили несколько атак в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе боев в районе Куземовки ВСУ потеряли более 120 человек, 6 танков, 5 боевых машин пехоты и 3 бронетранспортера.

На краснолиманском направлении отражена атака двух мотопехотных рот. На южнодонецком направлении сорвана атака в направлении Новоселки.

За сутки поражены 54 огневые позиции артиллерии противника, живая сила и военная техника в 174 районах. Кроме того, были сбиты 6 беспилотников, перехвачены 3 реактивных снаряда.

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