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Москва 24

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Политика

17:30

Беженцы поставили палатки и развели костры на польско-белорусской границе

политика за рубежом видео Алина Гилева Никита Гмыза

В Сети появились кадры вертолетной съемки КПП на польско-белорусской границе. Мигранты, покинувшие стихийный лагерь, ожидают возможности перейти границу Польши. Перед польским погранпереходом собрались около двух тысяч человек.

По информации местных СМИ, люди больше не пытаются прорваться через ограждение, беженцы расставили палатки и разжигают костры.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, когда Белоруссия ослабила контроль над нелегальными мигрантами на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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