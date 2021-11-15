На линии границы Польши и Белоруссии расположились 2 тысячи беженцев. Мигранты начали разбивать палатки на территории белорусского погранперехода. Об этом сообщили белорусские СМИ.

Ранее беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками. У польского КПП установили водомет, вертолет и вооруженных людей.

Отмечается, что Польша не планирует пропускать беженцев, и на данный момент у границы находятся порядка двух тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.