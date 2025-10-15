Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

Акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией. Люди вышли на демонстрацию, чтобы выразить свое несогласие с экономической политикой правительства. Мирное шествие быстро переросло в стычки со стражами порядка. В патрульных полетели камни и мусор. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Мощный взрыв прогремел возле торгового центра в Эквадоре в городе Гуаякиль. Как сообщили местные СМИ, бомба была заложена в автомобиле. Ударная волна повредила фасад здания и десятки припаркованных машин. По предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили ранения.

Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 44. Еще десятки людей пропали без вести. В прошедшие выходные страну накрыл мощный ураган "Присцилла". Вышедшие из берегов реки затопили деревни, вызвали оползни и размыли дороги и мосты.

