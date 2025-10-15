Форма поиска по сайту

15 октября, 07:15

Политика

У россиян не смогут забрать за долги единственное жилье, которое находится в ипотеке

У россиян за долги не смогут отнять единственное жилье, которое находится в ипотеке. Запрет для банков пропишут в законопроекте, сообщили в думском комитете по экономической политике.

Запрет на изъятие жилья будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили более 50 процентов его стоимости. Это позволит избежать злоупотреблений и защитит банки от мошеннических схем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

