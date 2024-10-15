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15 октября, 13:45

Политика

Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству сторонников

Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству сторонников

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Согласно среднему показателю десяти последних опросов, кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис обходит кандидата от республиканцев Дональда Трампа менее чем на 2%.

В данный момент они соревнуются за то, чтобы получить не менее 270 из 538 голосов так называемых выборщиков. Вероятнее всего, результаты в семи неопределившихся штатах и определят победителя. Средний разрыв в них составляет всего 0,7%, Трамп незначительно лидирует в шести из них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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