15 октября, 21:15Политика
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы (ВС) России отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Авиация поразила живую силу и технику противника.
Помимо этого, на донецком направлении отражено пять атак, потери противника составили свыше 400 человек личного состава ВСУ. Три атаки украинских подразделений отбиты на краснолиманском направлении.
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