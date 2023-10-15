ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Авиация поразила живую силу и технику противника.

Помимо этого, на донецком направлении отражено пять атак, потери противника составили свыше 400 человек личного состава ВСУ. Три атаки украинских подразделений отбиты на краснолиманском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.