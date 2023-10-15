ХАМАС попросил Египет открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС обратилось к Египту с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектора Газа в египетские больницы. Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что КПП открыт, однако из-за обстрелов в негодность пришли дороги с его палестинской стороны.

Ранее израильские военные попали под обстрел у ливанской границы. В ответ они стали наносить удары по объектам "Хезболла". В ливанской группировке ранее заявляли, что планируют оказать поддержку движению ХАМАС.

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