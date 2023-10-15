Военные Израиля попали под обстрел у границы Ливана

Израильские военные попали под обстрел у ливанской границы. В ответ они стали наносить удары по объектам "Хезболла". В ливанской группировке ранее заявляли, что планируют оказать поддержку движению ХАМАС.

Ранее израильская армия пообещала, что не будет обстреливать эвакуационные маршруты с севера на юг сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что тишина на этом участке продлится с 11:00 до 13:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.