Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 12:30

Политика

Военные Израиля попали под обстрел у границы Ливана

Военные Израиля попали под обстрел у границы Ливана

Военные РФ сорвали попытку ротации ВСУ на херсонском направлении

Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем

В России назвали контрнаступление ВСУ формально законченным

Российская армия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в Угледаре

Число погибших в Израиле россиян возросло до 16

Минобороны России сообщило последние данные о ходе военной спецоперации

В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших при эскалации конфликта

В Европе десятки тысяч человек приняли участие в акциях поддержки Палестины

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа

Израильские военные попали под обстрел у ливанской границы. В ответ они стали наносить удары по объектам "Хезболла". В ливанской группировке ранее заявляли, что планируют оказать поддержку движению ХАМАС.

Ранее израильская армия пообещала, что не будет обстреливать эвакуационные маршруты с севера на юг сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что тишина на этом участке продлится с 11:00 до 13:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика