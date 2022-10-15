15 октября, 22:15Политика
Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине
Американский миллиардер Илон Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине. Он заявил, что будет оказывать помощь Киеву, несмотря на убытки. При этом только в пятницу он говорил обратное.
Сообщалось, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Украине уже передано 20 тысяч терминалов Starlink. Это обошлось компании SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.