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Новости

15 октября, 22:15

Политика

Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине

Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине. Он заявил, что будет оказывать помощь Киеву, несмотря на убытки. При этом только в пятницу он говорил обратное.

Сообщалось, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Украине уже передано 20 тысяч терминалов Starlink. Это обошлось компании SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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