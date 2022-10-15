Американский миллиардер Илон Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине. Он заявил, что будет оказывать помощь Киеву, несмотря на убытки. При этом только в пятницу он говорил обратное.

Сообщалось, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Украине уже передано 20 тысяч терминалов Starlink. Это обошлось компании SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.